Napoli-Juve, Cannavacciuolo: "Higuain resterà a digiuno"

"Di Higuain si è parlato troppo: niente pacche. Il suo errore è l’essere scappato senza metterci la faccia. Poteva dirci il perché, lanciare qualche frecciata. E invece quelle visite in Spagna... È sembrata una ladrata". Così Antonino Cannavacciuolo alla Gazzetta in attesa di Napoli-Juve.

Cosa dovrebbero cucinargli i napoletani? "Solo indifferenza, fa più male. Immaginate se entrasse in campo e nessuno se lo filasse. Resterebbe da solo a dire: «Mo’ che faccio?». Invece, sa già che ci saranno fischi e insulti: forse lo caricheranno. In ogni caso non gli cucinerei niente: per una sera Pipita a digiuno".

Su Sarri: "È un grande chef, burbero e con fondamenta solide, infatti non ci sono più i black out di un tempo: dà dure pacche come me, non scende a compromessi con la sua brigata perché quando ci sono prime donne in cucina o in campo, tutto si sfalda. Dalle sue mani vedo nascere una vera, grande paranza napoletana: non ha un solo sapore ma, se assaggi la frittura, si distingue la triglia, il gambero e gli altri pesci. Tutto insieme, poi, è armonico e si scioglie in bocca. Stavolta, però, c’è contro una squadra grandissima, difficile da digerire".