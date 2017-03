Napoli-Juve, Buffon: "Spero in una festa di sport"

"Spero solo che alla fine i valori dei giocatori e dello sport possano emergere ed essere ben chiari a tutti. C’è una partita da giocare, un dopo partita da gestire: mi auguro che soprattutto quello lo si faccia nel modo più consono. E’ uno spot troppo importante Napoli-Juve per perderci in momenti miseri che non fanno bene a nessuno". Così Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport della doppia sfida del San Paolo tra azzurri e bianconeri.

ACCOGLIENZA A NAPOLI - "Ne abbiamo parlato con Insigne, e abbiamo scherzato sull’accoglienza che ci può riservare Napoli sempre molto calorosa. Ci arriviamo bene. Il periodo che precede questa gara è ricco di successi e punti da parte nostra. Affronteremo una squadra molto temibile e rispettata con il giusto entusiasmo, ma con la giusta attenzione che merita una squadra come quella azzurra".

IL GIOCO DEL NAPOLI - "Il Napoli è una delle espressioni migliori di calcio a livello internazionale. Grandi meriti all’allenatore: c’è una filosofia di gioco ben riconducibile a lui. Tanti meriti vanno poi ai giocatori. Credo anche che il top, la vera consacrazione di tutto ciò sia arrivare alla vittoria. Abbinare tutto questo bel gioco ed espressione di calcio a un risultato finale di concretezza sarebbe il non plus ultra".