Callejon: "Vogliamo un San Paolo a mille per battere la Juve"

"Dico ai nostri tifosi che vogliamo un San Paolo a mille per battere la Juventus in campionato e arrivare alla finale di Coppa Italia. Sarà una partita tosta contro una grande squadra come la Juventus, ma anche noi siamo ad un grande livello". Così Josè Maria Callejon, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della doppia sfida contro la Juventus, in programma all'inizio di aprile.

REINA - "Speriamo tutti che ci sia la prossima settimana, ieri è tornato ed era sereno".

OBIETTIVI FUTURI - "Scudetto? È difficile vincere a Napoli, ma ci proviamo ogni anno. Speriamo in futuro di avere qualche possibilità per tornare a vincere uno scudetto. Dobbiamo avere la consapevolezza di essere forti, capaci di arrivare alla vittoria e di giocare alla pari con tutti", ha concluso lo spagnolo.