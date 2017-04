Napoli-Juve 3-2, le pagelle: Insigne leader, Chiriches quanti errori

Le pagelle di Napoli-Juve 3-2:

Napoli: Reina 5,5, Hysaj 6, Chiriches 4, Koulibaly 6,5, Ghoulam 4,5, Zielinski 5 (82' Allan sv), Diawara 6,5, Hamsik 6 (75' Pavoletti sv), Callejon 6,5, Milik 6 (61' Mertens 6,5), Insigne 7. All. Sarri 5,5

Juventus: Neto 5, Dani Alves 5,5, Bonucci 6,5, Benatia 6, Alex Sandro 6, Khedira 6,5, Rincon 6,5 (70' Pjanic 6), Cuadrado 6,5, Dybala 5,5 (76' Barzagli sv), Sturaro 6 (86' Lemina sv), Higuain 7. All. Allegri 6

Arbitro: Banti 5

MAN OF THE MATCH

INSIGNE 7: qualcosa la sbaglia anche, ma è lui il vero trascinatore e la vera anima di questo Napoli. Tutte le giocate più importanti passano per i suoi piedi. Cresce in personalità di partita in partita.