Napoli-Juve, la finale mercoledì all'Olimpico di Roma alle ore 21

Napoli e Juve si incroceranno ancora una volta in una finalissima. Era già accaduto in Coppa Italia nel 2012 ed in Supercoppa nel 2012 e nel 2014.

Il match si giocherà mercoledì 17 giugno alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma, a porte chiuse.

L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno.