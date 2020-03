Coppa Italia: Napoli-Inter, si va verso il rinvio?

C'è attesa in queste ore per conoscere il destino di Napoli-Inter, match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma giovedì sera allo Stadio San Paolo.

All'incontro tra partenopei e milanesi potrebbe toccare la stessa sorte dell'altra semifinale Juve-Milan, già rinviata per l'emergenza Coronavirus in Italia. Ormai mancherebbe soltanto l'ufficialità della decisione della Lega Serie A.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport - che riporta fonti del Governo - il match del San Paolo non si giocherà e verrà rinviato a data da destinarsi.