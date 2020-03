UFFICIALE - Napoli-Inter rinviata: la decisione del Prefetto Valentini

Non si giocherà Napoli-Inter, match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma giovedì sera allo Stadio San Paolo.

All'incontro tra partenopei e milanesi tocca, dunque, la stessa sorte dell'altra semifinale Juve-Milan, già rinviata per l'emergenza Coronavirus in Italia.

La decisione definitiva è stata presa dal Prefetto di Napoli Marco Valentini.

Nel corso della seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stata infatti individuata la problematica dell'afflusso di tifosi allo stadio per i quali non sarebbe stato possibile individuare con esattezza la provenienza, indipendentemente dalla residenza, con conseguente rischio per la pubblica e privata incolumità connesso al possibile ulteriore diffondersi del virus Covid-19, nonostante il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Lombardia. Inoltre, essendo stati staccati circa 40mila biglietti per l'incontro, si verrebbero a creare inevitabili assembramenti.

E' stata pertanto ravvisata dal Prefetto la necessità e l'urgenza di adottare le misure necessarie finalizzate ad assicurare un'efficace protezione della sicurezza collettiva e dell'incolumità personale dei singoli, ragion per cui l'incontro tra Napoli e Inter è stato rinviato a data successiva, che verrà individuata dagli organismi competenti.

Stadio San Paolo, intervento di igienizzazione della Napoli Servizi

Prosegue intensamente l’attività di igienizzazione di alcune strutture pubbliche comunali da parte della Napoli Servizi. Questa mattina gli operatori specializzati della società partecipata comunale hanno provveduto ad igienizzare lo Stadio San Paolo, sia gli spalti che le zone interne, come uffici, spogliatoi, corridoi.

Per raggiungere le diverse zone dello stadio gli addetti hanno utilizzato diversi mezzi e attrezzature speciali, 4 zaini a spalla con nebulizzatori, 2 camioncini attrezzati con atomizzatore, 5 atomizzatori a mano elettrici, 2 nebulizzatori carrellati per raggiungere le aree non accessibili con gli autocarri.

Coronavirus in Campania, gli ultimi aggiornamenti

La task force della Protezione Civile della Regione Campania ha reso noto che nella giornata di martedì 3 marzo sono stati effettuati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 42 test con un totale di 3 tamponi positivi. Come per tutti gli altri, si attende ora la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il computo totale delle persone risultate positive al Covid-19 nella nostra regione è ora di 31 unità.