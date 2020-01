Napoli-Inter, Gattuso: "E' la mia migliore partita. Per noi ora non è facile giocare in casa"

Queste le interviste rilasciate al termine della sconfitta subita dal Napoli, al San Paolo, contro l'Inter.

Gattuso: "Non ci siamo fatti mancare nulla, ma penso che oggi sia stata la mia migliore partita. Commettiamo tanti errori ma siamo vivi, sappiamo giocare a calcio. Non riusciamo a dare continuità ma bisogna proseguire lungo questa strada. Di Lorenzo ha fatto una buona partita, errore a parte. Dobbiamo crescere quando partiamo dal basso, essere più puliti e giocare da squadra. Ci siamo fatti infinocchiare troppe volte, dobbiamo muoverci meglio. Tre gol ce li siamo fatti da soli. Ora non è facile giocare al San Paolo, i ragazzi sono preoccupati. Stiamo vivendo un periodo brutto, dobbiamo imparare ad annusare il pericolo, essere più avvelenati. Lobotka? Il problema non è solo il vertice basso, ne cerchiamo uno ma ora penso ad altro".