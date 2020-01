Napoli-Inter, tegola per Gattuso: Mertens verso il forfait

Non arrivano notizie positive per l'infermeria azzurra per Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Inter. Il tecnico azzurro, infatti, quasi sicuramente dovrà rinunciare a Dries Mertens, che negli ultimi giorni non si è allenato in gruppo.

"Mertens ko. Salta la gara con l’Inter. Il belga non sta bene e non è possibile recuperarlo in due giorni anche perché non si è praticamente allenato", scrive il direttore di Tv Luna Carlo Alvino su Twitter.