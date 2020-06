Napoli-Inter, le probabili formazioni: dubbi per Gattuso e Conte

Dopo mesi di emergenza sanitaria ed attese per l'ok del Governo alla ripresa del calcio giocato in Italia, finalmente torna a parlare il campo. Sabato sera al San Paolo Napoli ed Inter si giocheranno l'accesso alla finalissima di Coppa Italia, in programma mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Grande attesa per scoprire gli undici che Gattuso e Conte manderanno in campo dal primo minuto, con alcuni dubbi che permangono dopo oltre tre mesi senza gare ufficiali.

Tra le fila azzurre, assente Manolas per squalifica, torna al centro della difesa dopo una lunga assenza Kalidou Koulibaly, al fianco di Maksimovic. A centrocampo Fabian Ruiz e Allan si gioca una maglia, così come Callejon e Politano in avanti. Per il resto non sembrano esserci grandi dubbi sulle scelte del tecnico calabrese. In porta Ospina dovrebbe avere ancora una volta la meglio su Meret.

Nell'Inter Conte non avrà a disposizione Godin e Vecino, mentre sono recuperati De Vrij e Bastoni. A centrocampo possibile chance per Eriksen, insieme a Brozovic e Barella. Sulle fasce spazio a Candreva e Young, salvo sorprese.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

ARBITRO: Rocchi di Firenze.