Il calcio italiano può ripartire dalla Coppa Italia, l'ipotesi: Napoli-Inter il 28 maggio?

Il calcio italiano potrebbe ripartire dalla Coppa Italia a fine maggio, con la disputa delle semifinali di ritorno della competizione nazionale. E' questa l'ipotesi che sarebbe emersa nelle ultime ore nel corso dell'incontro tra la Federcalcio e la Commissione medico scientifica. E' la proposta formulata dal Consiglio di Lega che verrà portata in assemblea martedì prossimo, a quanto apprende l'ANSA.

In attesa del via libera del Governo, il Consiglio di Lega riterrebbe più opportuno ripartire con le due semifinali Juventus-Milan e Napoli-Inter, partite da trasmettere in chiaro sulla Rai, consentendo così alle altre 16 squadre di avere più tempo per preparare il ritorno in campo.

Per quanto riguarda un'ipotesi di date, si potrebbe giocare le due semifinali il 27 (Juve-Milan) e 28 maggio (Napoli-Inter), mentre il campionato potrebbe riprendere il 31 maggio, per concludersi il 2 agosto.