Coppa Italia, l'ipotesi: Napoli-Inter il 14 giugno, finale il 17 a Roma

Il Napoli potrebbe subito giocarsi una fetta importante della sua stagione alla ripresa del calcio in Italia dopo il lungo stop, causa Coronavirus.

La ripresa delle competizioni agonistiche ufficiali, infatti, dovrebbe ripartire dalla Coppa Italia, con gli azzurri che scenderebbero in campo domenica 14 giugno per la semifinale di ritorno contro l'Inter, come anticipato dalla Gazzetta dello Sport. L'altra semifinale, tra Juve e Milan, si giocherebbe invece sabato 13.

La finalissima dovrebbe disputarsi mercoledì 17 allo Stadio Olimpico di Roma, rigorosamente a porte chiuse, a soli tre giorni dalla ripresa del campionato, fissata per il 20.