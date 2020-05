Coppa Italia, Napoli-Inter potrebbe essere anticipata: la richiesta della Lega Serie A

A quanto pare non è ancora tutto deciso a proposito della Coppa Italia, che sembrava dovesse vedere il Napoli giocare (al San Paolo, naturalmente a porte chiuse) con l'Inter il prossimo 14 giugno.

La Lega di Serie A ha infatti chiesto al Governo di poter anticipare di un ulteriore giorno il ritorno all'attività agonistica del calcio, disputando Juventus-Milan e Napoli-Inter, le semifinali di Coppa Italia, rispettivamente il 12 e il 13 giugno.

L'obiettivo è avere un giorno di distanza in più per la finale, questa in programma il 17 sempre di giugno allo stadio Olimpico di Roma. A 50 anni esatti dalla storica Italia-Germania 4-3 di Messico '70.