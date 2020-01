Napoli-Inter, le formazioni: Gattuso rivoluziona la difesa

Il Napoli di Gattuso torna in campo, ancora senza rinforzo a centrocampo (le trattative per Lobotka sono ben avviate e il tecnico conta di averlo per la prossima sfida alla Lazio). Dovrà dunque fare di necessità virtù e adattare qualche calciatore al 4-3-3, modulo che - per Gattuso - è il più congeniale alle caratteristiche degli azzurri. Di seguito le probabili formazioni. Di Lorenzo dovrebbe agire da centrale di difesa vista l'assenza di Koulibaly.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku.