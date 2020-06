Il Napoli vola in finale di Coppa Italia: con l'Inter finisce 1-1 al San Paolo

Il Napoli vola finale di Coppa Italia, grazie all'1-1 maturato al San Paolo nella semifinale di ritorno contro l'Inter. Decisivo un gol di Dries Mertens, che diventa il miglior marcatore di sempre della storia partenopea.

Gattuso sceglie Hysaj per Mario Rui a sinistra, Elmas a centrocampo al posto di Fabian Ruiz, mentre in avanti Politano vince il ballottaggio con Callejon.

Inizio da incubo per il Napoli, che dopo due minuti passa subito in svantaggio. Eriksen su calcio d’angolo beffa Ospina, che si fa sorprendere dalla traiettoria del centrocampista nerazzurro. Gli uomini di Gattuso subiscono inizialmente il colpo e faticano a rispondere subito agli ospiti. Candreva sulla destra è devastante e Hysaj non riesce a tenerlo a bada. Dopo i primi 25 minuti di marca interista, i partenopei vengono fuori.

L’arbitro Rocchi grazia Young, già ammonito, che entra fuori tempo su Politano, uno dei più vivaci dei suoi. Al 40’ Ospina si riscatta e salva il risultato su tiro di Candreva. Pochi secondi dopo il colombiano, con un perfetto rilancio di piede, sorprende la difesa milanese e pesca Insigne, che si invola verso la porta e serve al centro dell’area Mertens, che batte Handanovic siglando il gol dell’1-1. Con questa rete il belga diventa il miglior marcatore di sempre della storia azzurra.

Nella ripresa l'Inter cerca disperatamente il gol qualificazione, ma Ospina salva il risultato. Il portiere colombiano, che era diffidato, salterà la finalissima di Roma, in programma mercoledì sera alle ore 21.00 contro la Juve di Sarri, per aver ricevuto un'ammonizione da Rocchi per perdita di tempo.