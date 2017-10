Napoli-Inter 0-0: gli azzurri sbattono sul 'catenaccio' di Spalletti

Primo pareggio in campionato per il Napoli, che non riesce a sfondare il muro dell'Inter. L'attesissimo big match del San Paolo tra le prime due della classe finisce con il più classico dei risultati, mantenendo invariate le distanze tra le squadre.

Solito predominio territoriale degli azzurri, che però sbattono sul muro ben organizzato da Spalletti. Non basta neanche la presenza in campo di Insigne, in dubbio fino alla fine, per trovare il gol vittoria, complice anche una grande serata dell'estremo difensore ospite Handanovic.

Le occasioni migliori capitano sui piedi di Mertens, apparso un po' sottotono come a Manchester. Il portiere nerazzurro, però, una volta per tempo, salva il risultato, regalando ai suoi un punto prezioso.