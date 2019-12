UFFICIALE - Napoli in ritiro da mercoledì prima del match con l'Udinese

Il Napoli andrà in ritiro da mercoledì per prepare il prossimo match di campionato contro l'Udinese, in programma sabato prossimo in Friuli.

La decisione - come riferisce il sito ufficiale del club partenopeo - è stata presa da Carlo Ancelotti.

La squadra si è ritrovata con allenatore e staff tecnico questa mattina a Castel Volturno per un confronto di circa un'ora.

In campo per una seduta di allenamento i calciatori che non ha preso parte alla partita con il Bologna.