Pari con il Genoa, per il Napoli è buio pesto: fischi ad Insigne

Il Napoli affronta il Genoa al San Paolo, dopo l'ammutinamento della squadra contraria a proseguire il ritiro dopo il pareggio con il Salisburgo e le contestazioni al San Paolo dei tifosi.

Assenti Allan, Ghoulam e Manolas, che non figurano nella lista dei convocati. Infortunio dell'ultimo secondo per Milik, che ha subito un affaticamento muscolare. Genoa senza Kouamé, convocato dalla Costa D'Avorio per la Coppa d'Africa U23.

Gli azzurri ci provano da subito, ma non vanno oltre un gol annullato ad Insigne. Nella ripresa Pandev mette subito paura a Ospina, poi Radu dice no a Mertens al 53'. Fischiatissimo Insigne quando è stato sostituito al 21' della ripresa del match, lasciando il posto a Elmas. Fischi finali per tutto il Napoli per il pareggio a reti bianche contro la squadra di Thiago Motta.