Napoli-Genoa 2-0: al San Paolo decidono Zielinksi e Giaccherini

Il Napoli batte agevolmente il Genoa con un secco 2-0 nell'anticipo serale del venerdì e sorpassa momentanemente la Roma, portandosi al secondo posto in classifica in attesa del match tra i giallorossi contro il Crotone. Gli azzurri di Sarri, archiviata in scioltezza la pratica campionato, potranno ora concentrarsi anima e corpo all'attesissima sfida di Champions League contro il Real, in programma mercoledì sera a Madrid.

LE SCELTE - Sarri ripropone Koulibaly titolare al fianco di Albiol, dopo la Coppa d'Africa, e rimpiazza gli squalificati Hysaj e Callejon con Maggio e Giaccherini. Confermati a centrocampo Diawara e Zielinski, autori di un'ottima prestazione nel 7-1 di Bologna. Juric lascia invece in panchina l'ex napoletano Pandev, con Rigoni e Palladino alle spalle del 'Cholito' Simeone.

TUTTO NELLA RIPRESA - Dopo un primo tempo di studio, con il Genoa bravo a chiudere gli spazi al Napoli, nella ripresa la musica cambia totalmente. I padroni di casa salgono in cattedra, trascinati da uno scatenato Mertens, che fa letteralmente ammattire la retroguardia avversaria. Proprio sugli sviluppi di una entusiasmante azione personale del folletto belga nasce il gol del vantaggio siglato da Zielinski al 50', preciso nell'impattare una palla vagante e spiazzare Lamanna con un tiro preciso ed angolato. Ancora uno slalom di Mertens regala il 2-0 a Giaccherini, che al 68' deve solo spingere in rete lo splendido invito del compagno. Per l'ex juventino standing ovation del San Paolo quando pochi minuti dopo lascia il campo per far posto al croato Rog. Nel finale spazio anche all'ex di turno Pavoletti, che però non trova il suo primo gol in azzurro.

NAPOLI-GENOA 2-0

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (75' Allan); Giaccherini (73' Rog), Mertens (78' Pavoletti), Insigne. A disp. Rafael, Sepe, Chiriches, Maksimovic, Milanese, Strinic, Jorginho, Milik. All. Sarri

GENOA (3-4-2-1): Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti (19' Orban); Lazovic, Veloso (39' Cataldi), Hiljemark, Laxalt; Rigoni, Palladino (58' Taarabt); Simeone. A disp. Zima, Rubinho, Edenilson, Beghetto, Cofie, Morosini, Pandev, Ninkovic, Pinilla. All. Juric

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

MARCATORI: 50' Zielinski, 68' Giaccherini

NOTE: ammoniti Rog, Orban, Burdisso.