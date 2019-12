Napoli-Genk: gli azzurri a caccia del pass per gli ottavi di finale

Siamo giunti al momento della verità per il Napoli che nell'incontro valevole per la sesta giornata del girone E di Champions League - fischio d'inizio previsto domani sera alle ore 18:55 - affronta allo stadio San Paolo il Genk, ultimo con un punto.

Per acquisire la matematica certezza dell'accesso agli ottavi di finale, a prescindere dal risultato della sfida della Red Bull Arena tra Salisburgo e Liverpool, gli azzurri, secondi a quota nove, devono conquistare un risultato positivo.

Nel momento forse più delicato dell'era De Laurentiis l’ingresso nella fase ad eliminazione diretta del massimo torneo continentale per club rappresenta l'obiettivo minimo da centrare a tutti i costi per evitare di bollare come fallimentare, già ad inizio dicembre, un'annata che al momento vede il sodalizio campano occupare la settima posizione in campionato a pari punti con il Parma e accusare un distacco di ben otto lunghezze dal tandem Cagliari-Roma che condivide ad oggi la quarta posizione, ultimo slot utile a garantire l'ingresso nella fase a giorni della Champions 2020-2021.

Ad illuminare un frangente davvero complicato nella vita del club partenopeo è il percorso europeo compiuto dai ragazzi di Ancelotti, imbattuti dopo le prime cinque uscite e sempre all'altezza della situazione in ambito internazionale tanto da conquistare quattro dei sei punti a disposizione nel doppio confronto con i detentori del titolo. Riuscire a conquistare il traguardo potrebbe magari contribuire, soprattutto in caso di una larga vittoria accompagnata da una prestazione convincente sul piano del gioco, a rasserenare un ambiente che per le note vicende culminate con la notte del post Salisburgo si sta progressivamente logorando in una situazione divisoria che finisce inesorabilmente per riflettersi sulle vicende di campo sfociando in uno standard di rendimento ampiamente al di sotto delle potenzialità di chi dichiarava in estate di voler lottare per lo scudetto.

Determinante approcciare il match con l’intensità agonistica delle occasioni importanti, consapevoli che partire a spron battuto potrebbe favorire la possibilità di mettere la partita in discesa eliminando così alla base le difficoltà presentate dalla stessa così come sarà altrettanto importante non perdere la lucidità nel caso in cui la squadra non riuscisse a sbloccare l’iniziale parità nelle prime battute e continuare a sviluppare con pazienza il proprio gioco senza disunirsi o lasciarsi andare al nervosismo.

Per quanto concerne la scelta della formazione iniziale sembra possibile la conferma del 4-4-2, assetto che si arricchisce di una nuova importante opzione offensiva grazie al ritorno tra i convocati di Milik e, nel caso in cui dovesse scendere in campo, ritrova con Allan l’interprete esemplare del ruolo di ago della bilancia nello scacchiere tattico del tecnico emiliano. L’eccezionale lavoro di filtro svolto in fase di non possesso dal centrocampista brasiliano garantisce copertura alla difesa e permette ai suoi compagni di reparto di dedicarsi con maggiore serenità a liberare tutto il proprio potenziale in fase offensiva.