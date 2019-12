Napoli-Genk, al San Paolo è la sera di Hamsik e Ancelotti

Ci sarà un mix esplosivo di emozioni questa sera allo Stadio San Paolo. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da conquistare sul campo (senza per forza attendere notizie positive da Salisburgo), l'abbraccio all'ex capitano Marek Hamsik e la ormai probabile ultima di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra.

Il tecnico emiliano, nonostante le dichiarazioni di ieri in conferenza stampa, potrebbe salutare il club partenopeo già nella giornata di mercoledì (magari con la formula della separazione consensuale), per far posto al suo ex allievo Gennaro Gattuso.

Napoli-Genk, dunque, non sarà semplicemente una partita come tutte le altre. Grande è la curiosità anche per vedere l'atteggiamento della squadra, dopo le ultime apatiche prestazioni in campionato.

La festa per Hamsik

L'ex capitano azzurro sarà premiato sul terreno di gioco un'ora circa prima del calcio d'inizio. A consegnargli il riconoscimento della società ci sarà Edy Reja. Probabile un giro di campo dello slovacco per salutare i suoi vecchi tifosi.

La probabile formazione

Ancelotti ritrova Allan e Milik, che potrebbero scendere in campo dal primo minuto. Assente in difesa Maksimovic. Possibile una doppia esclusione per Insigne e Mertens, con Lozano che potrebbe far coppia con Milik. A centrocampo sulle fasce potrebbero agire Callejon e Fabian Ruiz.

Questo il probabile undici che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto: (4-4-2) Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Ruiz; Lozano, Milik. All. Ancelotti

Il Napoli si qualifica se

Al Napoli, indipendentemente dal risultato di Salisburgo-Liverpool, basterà un punto contro il Genk per qualificarsi aritmeticamente.

Gli azzurri potrebbero qualificarsi anche con una sconfitta nell'ultima partita, nel caso in cui contemporaneamente il Salisburgo non dovesse battere il Liverpool.

Gli uomini di Ancelotti si qualificherebbero come primi in caso di vittoria e contemporanea non vittoria del Liverpool a Salisburgo. Anche in caso di arrivo delle tre squadre a 10 punti, i partenopei avrebbero comunque la meglio sia sugli inglesi che sugli austriaci per punti negli scontri diretti.

Per quanto riguarda Salisburgo-Liverpool, invece, gli uomini di Klopp potrebbero clamorosamente abbandonare la competizione in caso di sconfitta con due gol di scarto o in caso di sconfitta dal 4-3 in giù.

La gara in tv

Niente diretta in chiaro in tv per Napoli-Genk. Il match sarà trasmesso, infatti, su Sky Sport Uno e sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sulla piattaforma SkyGo, riservata agli abbonati all'emittente satellitare. In radio diretta su Kiss Kiss Italia.