Biglietti Napoli-Genk: prezzi e modalità di vendita

A partire dalle ore 12.00 di Martedì 26 Novembre 2019 saranno posti in vendita i biglietti per l’evento del Group Stage di Champions League 2019.20 Napoli vs Genk che si disputerà allo Stadio San Paolo il 10 Dicembre 2019 alle ore 18.55. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2019.20 potranno godere della precedenza sul posto e della tariffa agevolata “ridotto abbonato”, solo ed esclusivamente, se acquisteranno il biglietto entro le ore 23.59 di Lunedì 2 Dicembre 2019. La vendita libera con tariffa intera, per i non abbonati e per gli abbonati che non avranno usufruito della precedenza e della tariffa agevolata, avrà inizio Martedì 3 Dicembre 2019 ore 10.00. Questi i prezzi:

TARIFFA AGEVOLATA RISERVATA AGLI ABBONATI con 25% di sconto

Tribuna d’Onore € 150,00

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 45,00

Distinti € 30,00

Curve € 14,00

TARIFFA INTERA

Tribuna d’Onore € 200,00

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 20,00/€ 5,00 (ridotto under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00