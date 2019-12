Il Napoli travolge il Genk e passa agli ottavi. Ancelotti: “Domani parlerò con la società” (LE IMMAGINI)

Il Napoli domina contro il Genk e accede agli ottavi della Champions League. Gli azzurri hanno battuto i belgi per 4 a 0 con un Milik sugli scudi al suo ritorno in campo. Il polacco ha realizzato i tre gol che nel primo tempo hanno tagliato le gambe agli ospiti mettendo in discesa una partita dall'esito non del tutto scontato visto il momento degli azzurri. Un errore del portiere Vandevoordt ha spalancato le porte della qualificazione agli uomini di Ancelotti.

Il resto è stata una gara completamente in discesa in un'atmosfera di silenzio irreale per il San Paolo. I gol l'hanno però riscaldata con Milik autorre delle altre due segnature prima del duplice fischio a sancire la chiusura del primo tempo. Il secondo tempo è stata una formalità arricchita dal secondo rigore di giornata calciato e segnato da Mertens. Per la prima volta nella sua storia il Napoli conclude il girone imbattuto ma passa come secondo dietro il Liverpool.

Le parole di Ancelotti

“Il girone di Champions è stato fatto bene con coraggio e personalità. Una qualificazione meritata e visti i tempi ce la teniamo stretta visto che si tratta di una delle poche soddisfazioni avute ultimamente. Abbiamo dato dimostrazione di essere stati competitivi. Per il mio futuro, non lo so. Io mi auguro di rimanere ma è una valutazione che dobbiamo fare con il presidente e società. Per questo ci vedremo domani. Onestamente non ho saputo niente di contatti o altro. Ho preparato partita con i giocatori che sono rimasti concentrati senza fare attenzione a tutti i rumor che si rincorrono. Comunque non ho mai dato dimissioni e mai lo farò.

A Monaco è stato uno scontro con la società soprattutto perché pensavo fosse necessario un cambio della vecchia guardia. Qui la squadra non è riuscita a esprimere il proprio potenziale ma non c'è nessun attrito. E' successo qualche episodio, qualche giocatore dispiaciuto per non aver giocato ma per esempio molti giocatori hanno giocato menomati pur di dare un segnale di vicinanza. Qui è un discorso completamente diverso neanche con la società ho avuto discussioni. Devo essere giudicato per quello che sto facendo. Spero che questa qualificazione ci tolga un po' di peso. In campionato è ancora molto lunga.