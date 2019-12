Arriva Gattuso, ecco come cambia il Napoli in campo

Esonerato Ancelotti e accomodatosi in panchina Gattuso (oggi alle 18:00 la presentazione), il Napoli si prepara anche a cambiare pelle tatticamente. Le ultime esperienze in panchina di Ringhio parlano di un allenatore con idee molto chiare, finalizzate al possesso della palla e al gioco offensivo. E' molto probabile che Gattuso torni al 4-3-3, modulo che sembra essere perfetto per la rosa del Napoli. Anche se sorge un piccolo problema - a cui si potrà rimediare nel mercato di gennaio: il Napoli ha pochi centrocampisti, pochissimi per il 4-3-3.

4-3-3

Proviamo a ipotizzare la formazione-tipo. Meret tra i pali, poi la difesa sarà sostanzialmente quella di Ancelotti: Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana gli uomini sono contati: Allan, Zielinski e Fabian, con Elmas primo sostituto. In avanti Insigne, Milik e Lozano, con Mertens e Callejon valide alternative.

Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian; Lozano, Milik, Insigne.