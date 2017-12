Sarri dopo il pari: "Siamo stressati, abbiamo cominciato un mese prima di tutti"

Di seguito le interviste rilasciate dopo il pareggio tra Napoli e Fiorentina che ha precluso agli azzurri la possibilità di tornare in vetta alla classifica.



Maurizio Sarri: "Oggi abbiamo fatto un primo tempo nervoso, ma nel secondo tempo abbiamo creato occasioni. Abbiamo fatto una buona partita. Sono confortato per la mentalità messa in campo. Torneremo a segnare sicuramente, ero preoccupato mercoledì ma non oggi. Se vincevamo 1-0 avrebbero tutti parlato di un Napoli ritrovato. Insigne si sta curando, non so quando tornerà. Ounas? Se Douglas Costa che viene dal Bayern comincia a giocare a novembre, non vedo perché avere fretta con Ounas: gli manca applicazione tattica e movimenti difensivi ma ha buoni colpi. Sta facendo il suo percorso, come tutti i ventenni che arrivano da noi. Non è vero che giocano sempre gli stessi, alcuni sono difficilmente sostituibili e in attacco giocano sempre quei tre perché ci manca Milik che poteva offrirci rotazione in avanti. Noi abbiamo un mese in più di tensione sulle spalle rispetto agli altri. Abbiamo speso a livello di stress".

Dries Mertens: "Era una partita difficile. Abbiamo avuto qualche occasione, è mancata un po' di fiducia e fortuna. Peccato perché poteva essere un giorno molto bello. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, ma anche la Fiorentina ha giocato bene. Dobbiamo continuare così e uscire da questo momento tutti insieme, con l'aiuto dei tifosi".

Kalidou Koulibaly: "Non dovevamo prendere gol, l'abbiamo fatto. Loro sono una buona squadra. Manca qualcosa ma dobbiamo lavorare, abbiamo una settimana prima della gara con il Torino, possiamo ritrovare le nostre caratteristiche. Non dobbiamo essere negativi ma guardare avanti senza badare alla classifica ora. Sono solo due partite senza vittoria, ci mancano giocatori molto importanti. La sconfitta contro la Juventus ci ha fatto molto male ma non siamo diventati scarsi".