Napoli-Fiorentina 0-0, gli azzurri sprecano e restano secondi in classifica

Tra Napoli e Fiorentina finisce 0-0, dopo una partita non eccelsa, condizionata da un avvio di gara confusionario e una ripresa sprecona. Nel primo tempo gli azzurri sembrano lontanissimi dai livelli di un mese fa, sprofondati in una inestricabile crisi di gioco. Sarri ha evidentemente provato a istruire i suoi in settimana, cercando di modellare un inedito gioco sulla fascia destra, dovendo rinunciare a Ghoulam e Insigne sulla sinistra. La cosa non dà frutti nell'immediato: Hysaj e Callejon non hanno lo stesso estro dei loro infortunati dirimpettai, e soprattutto giocano da oltre due anni badando più a difendere che ad attaccare. Il Napoli sembra spaesato: a sinistra non attacca più, la Fiorentina limita Jorginho e Hamsik e risponde con fulminei contrattacchi. La squadra di Sarri rischia di capitolare in due occasioni, con Simeone che impegna Reina.

Nella ripresa i ritmi sembrano alzarsi, Sarri invita i suoi a tornare alle vecchie abitudini. Il Napoli manovra più volentieri sulla sinistra e Zielinski entra nel vivo della partita. Al 54esimo grande occasione: Mertens lascia sfilare per il polacco, bomba di sinistro che Sportiello devia sul palo. Due minuti dopo bella azione in orizzontale, ci prova Hamsik il cui destro finisce di poco a lato. Gli azzurri spingono e al settantesimo Mertens spreca clamorosamente, solo davanti a Sportiello, la palla del possibile vantaggio. Entra Ounas per Zielinski ma le cose -complice l'evidente stanchezza - non cambiano: finisce 0-0, gli azzurri non riescono a uscire dal momento negativo e restano secondi in classifica.