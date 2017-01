Napoli-Fiorentina 1-0: gli azzurri in semifinale di Coppa Italia, decide Callejon

1 / 2

continua →

Il Napoli vola in semifinale di Coppa Italia, grazie alla vittoria al San Paolo per 1-0 sulla Fiorentina. A decidere è un gol di Callejon a 20 minuti dalla fine. Lo spagnolo sfrutta al meglio un assist dalla sinistra del capitano Marek Hamsik e trafigge di testa Tatarusanu, regalando agli azzurri la qualificazione.

Gli uomini di Sarri, che ha scontato il suo secondo turno di squalifica, attendono ora l'esito di Juventus-Milan, in programma domani sera a Torino, per conoscere l'avversaria al turno successivo. Nella gara di andata, in ogni caso, i partenopei non avranno a disposizione Elseid Hysaj, espulso nel finale per doppia ammonizione e che sarà, dunque, squalificato.

LE SCELTE - Sarri lancia per la prima volta dall'inizio Pavoletti al centro dell'attacco, con Mertens che parte dalla panchina. A centrocampo tornano Diawara e Zielinski, mentre in difesa Maksimovic rimpiazza Tonelli. Tra gli ospiti Paulo Sousa si affida al 3-5-2, con Bernardeschi in appoggio a Kalinic.

NAPOLI-FIORENTINA 1-0

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Strinic (61'Maggio); Zielinski, Diawara, Hamsik (82' Allan); Callejon, Pavoletti (64' Mertens), Insigne. A disp. Rafael, Sepe, Tonelli, Lasicki, Milanese, Jorginho, Rog, Giaccherini, Gabbiadini. All. Calzona

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Tomovic, Astori; Crisotoforo (75' Borja Valero), Badelj (84' Babacar), Vecino, Olivera; Chiesa, Bernardeschi (75' Ilicic), Kalinic. A disp. Sportiello, Satalino, De Maio, Salcedo, Milic, Diks, Hagi, Tello, Toledo. All. Paulo Sousa

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 71' Callejon (N)

NOTE: ammoniti: Hysaj, Insigne, Sanchez, Olivera, Astori, Tomovic, Chiesa. Espulsi Hysaj e Maxi Olivera.

CONTINUA PER LE PAGELLE DI NAPOLI-FIORENTINA