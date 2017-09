L'annuncio del Napoli su Twitter: "Da oggi è finito il silenzio stampa"

"Il silenzio stampa deciso dalla SSCN è finito e dalla conferenza stampa di questa sera in Ucraina riprendono le nostre attività media #SSCN". Arriva su Twitter dunque l'annuncio ufficiale della fine del silenzio stampa del Napoli, che coincide con la conferenza stampa in Ucraina per il match di esordio di Champions League (fase a gironi) contro lo Shakhtar, in programma domani.