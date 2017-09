Champions League, trasferta a Napoli vietata per i tifosi del Feyenoord

La decisione, largamente prevista, è stata ufficializzata oggi: per i tifosi olandesi del Feyenoord non sarà possibile assistere al match di Champions League in programma a Napoli il prossimo 26 settembre contro gli azzurri di Maurizio Sarri.

A renderlo noto è il Prefetto di Napoli. “Per Napoli-Feyenoord - spiega in una nota Carmela Pagano - è adottata la seguente prescrizione: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Olanda. Concreto il pericolo di turbative con scontri tra le frange estreme del tifo napoletano e la tifoseria olandese, nella quale viene segnalata anche la presenza di gruppi considerati a rischio”.

Il Feyenoord dal suo canto ha fatto sapere di aver ricevuto il comunicato dal Napoli. I supporter olandesi si erano già resi in passato protagonisti di gravi atti di vandalismo, soprattutto nel caso dell'ultima trasferta della loro squadra in Italia, a Roma.