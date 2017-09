Nel primo match casalingo del Napoli in Champions league, gli azzurri dovranno fare a meno del perno della difesa, Albiol. Lo spagnolo, infatti, a causa di un mal di schiena non sarà della partita e si accomoderà in panchina. Coppia centrale per i partenopei formata da Koulibaly e Maksimovic. Per il resto formazione annunciata confermata con Allan e Jorginho a centrocampo.