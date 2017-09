Napoli-Feyenoord, dove vedere la partita

Per la seconda partita di Champions League tra Napoli e Feyenoord ci sono molti locali, in città e in provincia, che offrono ai clienti la possibilità di vedere la gara. Ve ne proponiamo alcuni.



Bucopertuso: al centro storico, via Paladino 21. L'ingresso è gratuito, per accomodarsi consigliamo di arrivare qualche minuto prima del match. Il locale ha ampia selezione di vini, birre e liquori.

Sottolestelle (ristopub pizzeria): a Pianura, via provinciale Montagna Spaccata 443. Sottolestelle è un ristopub-pizzeria, locali molto vasti e ampia offerta di panini e pizze.

Sakurajima Fusion Lab: al Vomero, via Torquato Tasso 217. Sakurajima è un ristorante di sushi. Per la partita offre la formula "aperitifo": calice e rolls a 10 euro. Consigliamo la prenotazione.

Goodfellas: al Vomero, via Raffaele Morghen. Il Goodfellas è un pub molto noto. Ingresso gratuito.

Ex Opg Occupato/ Je so' pazzo: a Materdei, via Matteo Renato Imbriani 218. L'Ex Opg è un centro sociale. Dalle 20 aperitivo, durante la partita bar e braciata a prezzi popolari.

Gotha PubDiscoDinner: a Bacoli, via Ottaviano Augusto 2: Il Gotha è una paninoteca in stile rustico, nei pressi del porto di Baia. Offre anche piatti tipici come la Cistecca montese. Dispone di parcheggio.