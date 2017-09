Buone notizie per i tifosi del Napoli. Il match di Champions League che vedrà gli azzurri scendere in campo contro il Feyenoord, in programma martedì 26 settembre allo Stadio San Paolo, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5.

Il calcio d'inizio è fissato per le 20,45.

Sarà possibile seguire il match anche su Mediaset Premium Sport o in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Italia.