Napoli-Feyenoord 3-1: il tridente azzurro colpisce ancora

Il Napoli riprende la sua marcia anche in Champions, battendo il Feyenoord al San Paolo per 3-1 e riscattando la sconfitta all'esordio contro lo Shakhtar. Nell'altro match del Girone F, il Manchester City batte 2-0 gli ucraini e vola a 6 punti.

Partita in discesa per gli azzurri, che sbloccano subito la gara con una splendida azione personale di Insigne, che ha dedicato il gol a Milik. Dopo una lunga fase di controllo, ad inizio ripresa arriva il raddoppio di Mertens, lesto a sfruttare un'indecisione della difesa olandese. L'arbitro concede un penalty generoso agli ospiti, per un fallo di Koulibaly. Reina, però, ipnotizza Toornstra e para il rigore.

Il portiere spagnolo si esalta e salva la sua porta in altre due occasioni. Al 70', poi, Callejon chiude definitivamente i giochi, battendo sottomisura Bijlow su assist di Mertens.

In pieno recupero, però, arriva la nota stonata della serata che fai infuriare Sarri. Un malinteso tra Maksimovic e Koulibaly spiana la strada al 3-1 di Amrabat, a soli 12 secondi dal termine del match.

"Il gol preso allo scadere, mi ha fatto talmente inc...are come una bestia, che sono entrato negli spogliatoi che non ricordavo neanche più il risultato finale", ha detto poi il tecnico azzurro in conferenza stampa.