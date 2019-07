Napoli-Feralpi Salò, il match in tv anche in chiaro

Non solo la diretta su Sky Sport per gli abbonati all'emittente satellitare. Napoli-Feralpi Salò, infatti, sarà trasmessa in tv anche in chiaro.

Il secondo test stagionale degli azzurri, in programma venerdì 19 luglio alle 17,30 a Carciato, sarà visibile in differita su Tv Luna a partire dalle ore 21,00.

