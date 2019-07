Napoli-Feralpi Salò, le probabili formazioni

Secondo test amichevole per il Napoli di Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta all'esordio con il Benevento. Avversario di turno la Feralpi Salò, squadra che milita nel campionato di Serie C. Il tecnico potrà contare su alcuni importanti elementi in più rispetto alla sfida contro la squadra di Inzaghi, anche se non tutti potrebbero partire dall'inizio.

Questo il probabile undici che potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro i lombardi: Karnezis, Di Lorenzo, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Verdi, Younes; Mertens.

