Napoli-Feralpi Salò: dove vedere la partita

E' fissato per venerdì 19 luglio alle ore 17,30 il secondo test amichevole del Napoli 2019/2020. Gli azzurri di Carlo Ancelotti affronteranno la Feralpi Salò, squadra che milita nel campionato di Serie C.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canale Sky Sport 1, visibile per gli abbonati all'emittente satellitare.

DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno godersi il match anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l'applicazione Sky Go.

NAPOLI, TUTTE LE AMICHEVOLI ESTIVE IN DIRETTA TV SU SKY

DIFFERITA IN CHIARO

Non solo la diretta su Sky Sport. Napoli-Feralpi Sarò, infatti, sarà trasmessa in tv anche in chiaro, in differita su Tv Luna dalle ore 23,00.

