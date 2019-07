Napoli-Feralpi Salò 5-0: è subito Manolas, doppietta per Verdi

Prima vittoria stagionale per il Napoli dopo la sconfitta all'esordio contro il Benevento. Gli azzurri battono in amichevole a Dimaro la Feralpi Salò per 5-0, grazie alle reti del neo acquisto Manolas, alla doppietta di Verdi e ai gol di Tonelli e Tutino.

Rispetto al test contro i giallorossi, Ancelotti può schierare qualche titolare in più. Assenti Ghoulam, che ha accusato qualche piccolo problema negli ultimi giorni, e Karnezis, volato in Grecia per risolvere problemi burocratici relativi al passaporto. In porta c'è Contini, in difesa prima da titolare per Di Lorenzo, Manolas e il rientrante Mario Rui. A centrocampo l'inedita coppia formata da Gaetano e Zielinski con il tridente Callejon-Younes-Insigne alle spalle di Dries Mertens.

Il match parte subito bene con gli azzurri, che sugli sviluppi di un calcio piazzato sbloccano il risultato con un colpo di testa di Kostas Manolas su cross di Mario Rui. Nonostante le splendide giocate di capitan Insigne, si va al riposo sull'1-0. Nella ripresa con la girandola di cambi, il Napoli dilaga. E Verdi che per due volte servito da Insigne infila la porta lombarda. A completare l'opera il gol di testa di Tonelli e il 5-0 finale siglato dal napoletano Tutino. Nel finale spazio al giovanissimo portiere della primavera Idasiak.

NAPOLI-FERALPI SALO' 5-0

Napoli (4-2-3-1): Contini (72' Idasiak), Di Lorenzo (46' Malcuit), Manolas (46' Tonelli), Maksimovic (46' Luperto), Mario Rui (46' Hysaj); Gaetano, Zielinski (61' Palmiero); Callejon (65' Tutino), Younes (46' Verdi), Insigne; Mertens. All. Ancelotti

Arbitro: Calvara di trento

Marcatori: 5' Manolas, 53' Verdi, 59' Tonelli, 62' Verdi, 84' Tutino.

