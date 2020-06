Napoli già qualificato ai gironi di Europa League e alla finale di Supercoppa Italiana

La vittoria del Napoli nella finalissima di Coppa Italia contro la Juve regala altri traguardi importanti agli azzurri.

Il club partenopeo, con il trionfo di Roma, guadagna infatti l'accesso diretto ai gironi di Europa League, che prenderanno il via il prossimo 22 ottobre. E' dal 2008, unica società italiana, che il Napoli è sempre in una competizione continentale per club.

Insigne e compagni, inoltre, si giocheranno presto un altro torneo, la Supercoppa Italiana, da disputare contro la vincente del campionato.