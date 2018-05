Il Napoli non fa sconti, Crotone in B: commozione per gli addii di Maggio e Reina

Festa delle grandi occasioni al San Paolo per Napoli-Crotone, ultima giornata del campionato di serie A. Boato quando lo speaker del Napoli ha presentato per l'ultima volta il portiere azzurro: "Per l'ultima volta con la maglia azzurra, ecco a voi Pepe Reina". Il portiere, neo acquisto del Milan si è diretto commosso verso la curva B per salutare i propri tifosi.

Ultima partita al San Paolo anche per Christian Maggio che lascia il Napoli dopo dieci stagioni. Il difensore ha ricevuto anche una maglia speciale per l'occasione e ha salutato i supporter azzurri con il suo tipico inchino, proprio sotto allo striscione "Sei l'esempio", a lui dedicato.

Maglia speciale anche per Marek Hamsik, che ha raggiunto la scorsa settimana le 500 presenze con il Napoli.

Match a senso unico, che il Napoli apre e chiude nel primo tempo: in rete per gli azzurri su assist di Insigne Milik e Callejon. Accorcia le distanze per il Crotone nel finale Tumminello.

Ovazione per Sarri invitato dai tifosi a restare al Napoli anche nella prossima stagione.