DIMARO: Napoli-Cremonese 3-3, troppe sbavature in difesa per gli azzurri

Ancelotti schiera i suoi secondo il 4-2-3-1 per l'ultima amichevole del ritiro di Dimaro prima per la partenza per i tour internazionali. In campo Meret, difesa con Hysaj (probabilmente ultima apparizione in maglia azzurra per il terzino albanese), Manolas e Chiriches centrali, Ghoulam a sinistra. In mediana Gaetano e Zielinski, poi Callejon, Mertens e Insigne dietro Milik. Alla gara contro la Cremonese, squadra di buon livello in serie B, assistono oltri 3mila spettatori, assiepati sulle tribune del campo di Carciato. I grigiorossi guidati da Rastelli passano in vantaggio al minuto 11 con Mariano Arini, ex azzurro, bravo a beffare Meret su azione da calcio d'angolo.

Il Napoli reagisce con Zielinski, che tenta l'azione personale con tiro da fuori: palla di poco alta. Da una combinazione tra Milik e Mertens nasce l'occasione principale del secondo tempo: il belga si libera di un avversario e viene colpito in area. Il rigore è trasformato da Lorenzo Insigne. Il Napoli pareggia al minuto 35. Ma la difesa del Napoli è ancora da sincronizzare: impreparati e timorosi i centrali, Arini (ancora lui) riceve palla e tira beffando ancora Meret. Cremonese nuovamente in vantaggio. Da dimenticare il primo tempo del Napoli.

Nella ripresa i ritmi si allentano e Ancelotti fa sei cambi: escono Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam, Zielinski e Mertens; entrano Malcuit, Maksimovic, Luperto, Mario Rui, Di Lorenzo, Verdi. Ed è proprio l'ex Bologna a mettersi nuovamente in luce, dopo la doppietta alla FeralpiSalò. Verdi colpisce al volo dal limite dell'area su corner battuto da Insigne. La palla subisce una deviazione e supera Agazzi. Due a due al 54esimo. Per l'ultima mezz'ora escono Insigne e Milik per Younes e Tutino. Entra anche Elmas, l'ultimo acquisto azzurro: il turco sostituisce Malcuit. Arriva infine il sorpasso del Napoli con Younes che controlla, finta ed elude l'intervento dell'avversario: il tiro non dà scampo al portiere della Cremonese. Tre a due per il Napoli al 70esimo. Il pareggio definitivo arriva pochi minuti dopo. Capolavoro di Soddimo che lascia partire un destro da centrocampo, palla sulla traversa, poi sulla schiena di Meret e infine in rete. La nota positiva del match è senza dubbio Gianluca Gaetano, sempre più a suo agio - e con grandi colpi - nella posizione di mediano.

GIANLUCA GAETANO - "La Cremonese è un'ottima squadra, può vincere il campionato di serie B. Io sto facendo tutto quello che chiede il mister, mi alleno e cerco di dare il massimo. Farei di tutto per questa maglia", queste le parole di Gaetano a Sky.