Caos Napoli, negli spogliatoi l'ammutinamento: in cinque guidano la squadra

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello annunciato sui canali Sky ieri, dopo la gara di Champions League tra Napoli e Salisburgo. Prima l'inconsueta decisione - da parte del tecnico Ancelotti - di disertare la conferenza stampa post-partita. Poi si rincorrono le voci: la squadra ha abbandonato lo stadio, e con i giocatori anche l'allenatore. Nessuno, però, si sarebbe diretto a Castel Volturno, come stabilito dal presidente De Laurentiis, che voleva tutti in ritiro per "ritrovare unità di gruppo".

La decisione - stando a quanto riporta Sky - è stata contestata negli spogliatoi, dopo la gara contro il Salisburgo. I senatori del Napoli avrebbero chiesto di revocare il ritiro, il presidente sarebbe rimasto fermo nelle proprie convinzioni e così sarebbe nata la frattura. Squadra e Ancelotti lasciano lo stadio, "qualcuno avrebbe già contattato i propri avvocati per replicare a eventuali multe", spiegano da Sky. Ancelotti si recherà poi a Castel Volturno con il suo staff tecnico, ma senza calciatori.

Gazzetta dello Sport nomina i cinque senatori che avrebbero guidato l'ammutinamento: Insigne, Allan, Koulibaly, Callejon e Mertens. Sarebbero loro - secondo il quotidiano sportivo - a essersi opposti alla decisione del ritiro, e ad aver poi guidato la squadra nella precipitosa uscita dal San Paolo.