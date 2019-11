Napoli, arriva il comunicato ufficiale: "Società pronta a tutelarsi in ogni sede competente"

Dopo il caos post match contro il Salisburgo, con i calciatori che si sono rifiutati di tornare a Castel Volturno contro la decisione della società di rimanere in ritiro fino a domenica prossima, il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, si è espresso in una nota per fare chiarezza su quanto accaduto nelle ultime ore.

"La società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede. Si precisa, inoltre, di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all’allenatore della stessa Carlo Ancelotti. Infine comunica di aver determinato il silenzio stampa fino a data da definire". Questo il comunicato ufficiale del club partenopeo.

La giornata a Castel Volturno

Gli azzurri sono giunti a metà mattinata presso il centro tecnico per sostenere la seduta post Salisburgo. Tra i primi ad arrivare Mertens e Koulibaly. Presente anche il ds Cristiano Giuntoli, non il presidente Aurelio De Laurentiis.

I calciatori sono rientrati a casa dopo il pranzo in sede e torneranno ad allenarsi nel pomeriggio di domani. Confermato l'allenamento a porte aperte previsto allo Stadio San Paolo. Alla seduta potranno assistere gli abbonati con accesso dal settore "Distinti". L'appuntamento è fissato a Fuorigrotta per le 15,30.