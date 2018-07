Napoli-Chievo, ultimo test prima delle amichevoli internazionali: le formazioni

Questa sera allo stadio Briamasco di Trento andrà in scena Napoli-Chievo, ultimo test per la squadra di Ancelotti in versione ritiro trentino. Gli azzurri saranno poi protagonisti di tre amichevoli di spessore internazionale (Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg) prima dell'inizio del campionato a Roma contro la Lazio. Sarà comunque un'amichevole molto interessante contro una squadra di Serie A.



Carlo Ancelotti ruoterà ovviamente gli uomini a disposizione, ma pare orientato a partitre dal 4-3-2-1. Le probabili formazioni di seguito.

NAPOLI (4-3-2-1): Karnezis; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Luperto; Rog, Hamsik, Fabian; Verdi, Insigne; Milik.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; De Paoli, Tomovic, Bani, Cacciatore; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Djordjevic

Spazio dunque a Milik dal primo minuto, con Verdi e Insigne a supporto. In mediana Hamsik da regista, con Rog e Fabian ai lati. A sinistra un inedito (ma già molto apprezzato) Luperto.



La partita è visibile in tv e può essere ascoltata sulla radio ufficiale.