Napoli-Chievo: come vedere la partita

Terza amichevole stagionale per il Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri saranno infatti impegnati domenica 27 luglio a Trento contro il Chievo.

Il calcio di inizio è fissato per le 21,00.

Il match sarà visibile in diretta per tutti gli abbonati a Sky Sport su Sky Sport Uno e su Premium Sport per tutti gli abbonati a Mediaset Premium.

Sarà possibile seguire il match anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Italia.