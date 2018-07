Napoli-Chievo 2-0: gli azzurri chiudono il ritiro in Trentino con una vittoria

Il Napoli chiude il ritiro in Trentino con una vittoria per 2-0 sul Chievo, collezionando il terzo successo in tre test disputati sin qui in questo campionato. Un gol per tempo di Verdi e Tonelli consente agli uomini di Ancelotti di avere la meglio di clivensi dell'ex Giaccherini. Un assaggio di calcio vero per Hamsik e compagni, visti i duri interventi dei calciatori veronesi. A farne le spese è stato Lorenzo Insigne, che dopo mezz'ora è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio, a causa di un brutto pestone di Tanasijevic.

LE SCELTE INIZIALI - Ancelotti ripropone il centrocampo sceso in campo dall'inizio nella prima partita contro il Gozzano, con Rog, Hamsik e Fabian Ruiz. Primo test per Milik, schierato al centro dell'attacco con Verdi e Insigne ai lati. In difesa torna Koulibaly, con Maksimovic confermato titolare al suo fianco.

VERDI GOL D'AUTORE - Il Napoli inizia al meglio e già al 10' passa in vantaggio, con uno splendido gol di Verdi, che beffa Sorrentino con un tiro a volo, su splendido invito di Insigne. Proprio l'attaccante napoletano ha almeno tre occasioni da rete limpide, ma un po' l'imprecisione e un po' i problemi fisici, a causa dei colpi subiti, gli negano la gioia del gol. I carichi di lavoro, come previsto alla vigilia del match, cominciano a farsi sentire e così man mano i ritmi degli azzurri scemano.

TONELLI CHIUDE CON IL SUO MARCHIO DI FABBRICA - Nella ripresa, come prevedibile, si innesca la solita girandola di cambi. Fanno il loro debutto stagionale Mario Rui e Chiriches, reduce dall'operazione alla spalla a fine maggio. Tonelli agisce nell'inedita posizione di terzino destro, cavandosela peralto egregiamente. Proprio l'ex Empoli, che potrebbe presto accasarsi alla Sampdoria, fissa il risultato sul 2-0, sfruttando al meglio un cross dalla destra di Allan, finalizzato al meglio con un colpo di testa.

IL COMMENTO DI ANCELOTTI - Al termine del match il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono soddisfatto, soprattutto per la fase difensiva. Bene il pressing alto. Di Milik sono contentissimo. E’ qui solo da pochi giorni. Sul mercato stiamo valutando alcune situazioni sul terzino. Non abbiamo fretta".

LE PROSSIME TAPPE AZZURRE - Nella giornata di lunedì ultimo allenamento a Dimaro per gli azzurri, che nel pomeriggio faranno rientro a Napoli. Due giorni di pausa per i calciatori, che si ritroveranno poi per preparare la sfida con il Liverpool, in programma sabato 4 agosto a Dublino.

IL TABELLINO

NAPOLI-CHIEVO 2-0

Napoli (4-3-3): Karnezis (83' Contini), Hysaj (67' Tonelli), Maksimovic (46' Albiol), Koulibaly (46' Chiriches), Luperto (46' Mario Rui), Rog (46' Allan), Hamsik (46' Diawara), Fabian (67' Grassi), Verdi (67' Vinicius), Milik (46' Inglese), Insigne (30' Ounas). A disp. Marfella. All. Ancelotti

Chievo (4-3-3): Sorrentino, Tanasijevic, Bani, Tomovic, Depaoli (72' Valjent), Kiyine (79' Garritano), Radovanovic, Hatemaj (87' Leris), Birsa (68' Meggiorini), Djordjevic (68' Stepinski), Giaccherini (79' Floro Flores). A disp. Seculin, Bertagnoli, Pucciarelli, Gaudino, Pavoni, Pellissier. All. D'Anna

Arbitro: Sozza di Seregno

Marcatori: 10' Verdi, 86' Tonelli

Note: ammonito Tanasijevic.