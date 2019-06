De Laurentiis: "L'Inter vuole smantellarmi la squadra"

Intervista di Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport sul presente e futuro del Napoli: "Il lavoro di Ancelotti è stato ottimo e i risultati lo confermano. Tornassi indietro, sceglierei assolutamente ancora Ancelotti come tecnico. Con lui abbiamo altri due anni di contratto.

Sarri alla Juventus

"Sono assolutamente distaccato da questa vicenda. Compiuti diciotto anni, ognuno può assumersi la responsabilità delle proprio azioni".

Mercato

"L'estate è lunghissima, tante cose possono succedere da qui al 2 settembre. Prima di comprare qualcuno ci dovranno essere delle cessioni. Il Napoli ha un patrimonio notevole di calciatori che nell'ultima stagione sono stati in prestito in altre squadre come ad esempio Sepe, Grassi e Inglese. E inoltre abbiamo già acquistato Di Lorenzo, un elemento che ci piaceva da tempo e abbiamo fatto un ottimo lavoro. La squadra ha bisogno di un attaccante e di un terzino sinistro, qualora uno dei nostri dovesse partire. Altrimenti in quest'ultimo ruolo siamo a posto. Restiamo come falchi in attesa delle migliori opportunità".

Inter

"Icardi l'abbiamo trattato tre anni fa. Ora mi dicono i miei collaboratori che sia l'Inter a volermi smantellare la squadra e che ci avrebbe chiesto i giocatori più forti che abbiamo. Io però non ho intenzione di venderli. Insigne è un calciatore che potrebbe giocare in qualsiasi grande squadra europea, ma per il momento è del Napoli e siamo felici. I nostri campioni non non sono in vendita a meno che non ne compriamo qualcuno che riteniamo più forte".