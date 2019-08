De Laurentiis: "In attacco un nome non è stato ancora scoperto"

"Sul mercato dobbiamo ragionare, perché quando ci si avvicina a certi giocatori, e le controparti sanno del tuo interesse, allora il gioco si fa duro. Ancelotti ci ha dato indicazioni sul mercato. Certo, ci sono James, Icardi e Lozano su cui stiamo ragionando, ma forse c'è qualche nome che non avete scoperto". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervistato dal Corriere dello Sport, lascia sognare i tifosi azzurri.

"Hanno ragione i tifosi, vorrebbero tutto e subito ma gli agenti vorrebbero il massimo per loro e quelli sono soldi spesi in maniera passiva, cifre che non dovrebbero neanche esistere. Non possiamo comprare tutti, abbiamo un grande parco giocatori e non dobbiamo far loro torto".