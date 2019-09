Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: Mertens torna titolare

Dries Mertens torna titolare per inseguire Diego Armando Maradona nella classifica dei bomber azzurri di tutti i tempi. Dopo il turno di riposo a Lecce, l'attaccante belga tornerà in campo dal primo minuto contro il Cagliari. Con lui anche Callejon, Allan e Mario Rui dovrebbero ritrovare una maglia da titolare contro i sardi.

Dubbi in difesa sulla destra, con Di Lorenzo e Hysaj a giocarsi una maglia, e tra Koulibaly, Manolas e Maksimovic al centro. In mezzo al campo Zielinski dovrebbe ancora una volta partire dall'inizio, mentre l'ultimo posto disponibile se lo giocheranno Elmas e Fabian Ruiz, con Insigne che potrebbe partire dalla panchina.

In avanti Milik e Lozano sono in ballottaggio per un posto accanto a Mertens.

Nel Cagliari Maran sembra intenzionato a schierare dall'inizio l'ex di turno Rog. Ancora assente, invece, Nainggolan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Zielinski; Lozano, Mertens. All. Ancelotti

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen, Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Castro, Joao Pedro; Simeone. All. Maran

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.