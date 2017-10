Napoli-Cagliari 3-0: settima vittoria per gli azzurri. Torna al gol Hamsik

ll Napoli batte anche il Cagliari e centra la settima vittoria in altrettante partite in campionato. Gli azzurri archiviano agevolmente il match contro i rossoblù degli ex Rastelli e Pavoletti, quest'ultimo applauditissimo dal San Paolo all'uscita dal campo.

Il match si apre subito con il gol partenopeo siglato da Marek Hamsik, alla prima rete ufficiale in questa stagione. Nel finale della prima frazione, Mertens si guadagna un rigore che lui stesso trasforma. Ad inizio ripresa, poi, Koulibaly chiude la pratica, battendo sottomisura Cragno, sugli sviluppi di una punizione calciata da Jorginho.

Nel finale spazio anche a Rog, Ounas e Mario Rui, alla sua prima apparizione con la maglia del Napoli. Il portoghese ha rilevato Ghoulam, uscito perchè febbricitante. Il terzino algerino aveva già accusato fastidi tra il primo ed il secondo tempo.