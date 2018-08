Napoli-Borussia Dortmund, Ancelotti soddisfatto: "La squadra sta crescendo"

"Ho visto progressi, la squadra sta crescendo. Non si possono fare paragoni tra la partita con il Liverpool e questa, anche per la tipologia tattica dell'avversario. Di certo quando si è in fase di preparazione piano piano si migliora. Abbiamo bisogno di tempo per cambiare qualcosa e per fare quello che abbiamo in testa". Carlo Ancelotti ha commentato così il vittorioso match contro il Borussia Dortmund al sito ufficiale del Napoli.

"Stasera siamo stati più compatti ed abbiamo rischiato meno. Quando le gambe staranno meglio presseremo di più. Stiamo lavorando molto in allenamento ed è impossibile tenere i ritmi altissimi. I risultati adesso lasciano il tempo che trovano. Noi giochiamo queste gare per cercare di migliorare e proseguire con il nostro progetto", ha aggiunto Ancelotti.

Chiusura su Milik: "Il gol per Arek è molto positivo, ma lui per noi è utile non solo per i gol ma anche per il tipo di gioco. Sta bene, deve migliorare la condizione e sta crescendo"